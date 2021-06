3° Trial di Corsa in Montagna di Serragiumenta Altomonte valido per i titoli regionali Fidal e e per il nazionale ASI

Gli atleti si cimenteranno con un percorso di 14 km imperniato lungo i crinali della storica Tenuta di Serragiumenta

Castrovillari,

giovedì 03 Giugno 2021.

Lo sport riparte e lo fa di corsa. Nel suggestivo scenario della Tenuta del Castello di Serragiumenta, Altomonte, il 13 giugno, si terrà il 3° Trial di Corsa in Montagna, (9° CorriCastrovillari) valido per i titoli regionali Fidal Assoluti/Master Individuali e di Squadra e per il Titolo Nazionale ASI di Corsa in Montagna.

Un’occasione perfetta per gli amanti di questa disciplina così dura e stimolante, riconosciuta dalla Fidal come una delle specialità nascenti che coniugano turismo e sport. L’ideale per gettarsi alle spalle questo terribile periodo di pandemia e ricominciare a vivere, partendo proprio dalla natura, dallo stare insieme e dal godere degli spazi all’aperto. Senza contare l’impatto economico che le strutture ricettive del posto e delle zone limitrofe possono trarre da manifestazioni come questa.

Gli atleti si cimenteranno con un percorso di 14 km imperniato lungo i crinali della storica Tenuta di Serragiumenta, di Rita Bilotti e Paolo Canonaco, situata a 2 km dall’ uscita A2 Firmo/Sibari. Alternando salite e discese, i corridori affronteranno questa sfida completamente immersi in uno scenario bucolico, dove gli uliveti lasceranno il posto ai filari d’uva, ai pescheti, inoltrandosi fino ai “neri di Calabria”, rinomata zona dei maialini neri, per giungere, a partire dal 13° km, al cospetto della mitica “Selva oscura” che gravita intorno alla proprietà; e mai come quest’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, non si sarebbe potuto scegliere luogo più appropriato. Qui, la natura selvaggia fatta di scale in terra e fitta vegetazione metterà a dura prova i corridori. Un percorso molto tecnico che culminerà nel rettilineo finale che porta al traguardo davanti al Castello, che svetta imperioso nella sua bellezza senza Tempo.

L’evento è organizzato dalla CorriCastrovillari, detentore degli ultimi tre titoli del Campionato di Corsa in Montagna per il sud Italia e dunque è l’avversario da battere. Il Presidente, Gianfranco Milanese, si è detto entusiasta: «Abbiamo accettato questa sfida organizzativa durante la prima fase del Covid, con la speranza che tutta l’organizzazione non venisse resa vana da una recrudescenza del virus – ha dichiarato Milanese -. Dal momento che alla Fidal bisognava comunicare le date entro novembre, animati da grande coraggio e fiducia, abbiamo pianificato l’evento pur rimanendo chiusi in casa. La preparazione è al massimo per rendere questa prova degna dei titoli che rappresenta: 3 titoli regionali Fidal ed un titolo nazione ASI di Corsa in Montagna – ha sottolineato il Presidente della CorriCastrovillari. Siamo certi – ha infine chiosato – che la voglia di correre possa dare vita ad una bella gara nel verde».

Tutte le info sono disponibili su www.calabria.fidal.it e www.corricastrovillari.it dove è possibile scaricare il materiale informativo. L’iscrizione al Trial è su www.cronogare.it . Vi ricordiamo che c’è tempo fino al 9 giugno. Il percorso è disponibile al seguente link: https://fb.watch/5LL920EPcc/ .

Maggiori dettagli organizzativi e logistici verranno resi noti nei prossimi giorni.

Il Trial di Serragiumenta è organizzato dalla CorriCastrovillari, in collaborazione con Fidal Calabria, ASI Calabria e Tenuta Castello di Serragiumenta e con il Patrocinio della Regione Calabria, del CONI Regionale e del Comune di Altomonte. Lo sponsor della manifestazione è Caffè Guglielmo, eccellenza regionale e nazionale.

