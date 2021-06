Francesco De Tursi del Liceo Scientifico di Strongoli vincitore stage al LHEP di Berna per frequentare la Excellent Summer Stage 2021

Lo studente Francesco De Tursi del Liceo Scientifico di Strongoli, ha superato la selezione finale per uno stage presso il LHEP di Berna che gli permetterà di frequentare la Excellent Summer Stage 2021.

La Redazione

Strongoli,

giovedì 03 Giugno 2021.

Lo studente Francesco De Tursi, con l’aiuto e il sostegno del docente di fisica prof.ssa Levato Rosalia, che lo ha guidato durante tutto l’impegnativo corso di formazione, è riuscito a superare una preselezione intermedia e poi quella finale. Al corso hanno partecipato oltre 60 studenti provenienti dalle quarte classi del L. Scientifico “E. Fermi” Cs, del L. Classico “B. Telesio” Cs, del L. Classico “Borrelli” di S. Severina, del L. Scientifico di Strongoli e del Liceo Classico “Pitagora” Kr.

Il progetto didattico che ha frequentato è stato proposto dal Rotary Club di Strongoli, dal Prof. Antonio Ereditato, presidente dell’associazione AAA – Giovani Scienziati Cercasi, dal Prof. Michele Weber, direttore del Laboratorio per la fisica delle Alte Energie dell’Università di Berna (LHEP), e dalla CAEN Viareggio S.p.A. ed è stato rivolto agli studenti del IV anno dei licei calabresi allo scopo di avvicinarli alla fisica moderna e di introdurli al metodo dell’analisi scientifica basata sulla sperimentazione, in particolare su temi dell’attuale ricerca in fisica applicata alla medicina.

Lo studente Francesco De Tursi che frequenta la IV A è uno dei tre studenti selezionati che quest’estate potrà usufruire di una borsa di studio da utilizzare per uno stage presso il LHEP di Berna per un periodo di circa 10 settimane. Durante lo stage sarà inserito in gruppi di ricerca del LHEP e condurrà attività scientifiche, didattiche e formative. Al termine del periodo di permanenza a Berna dovrà produrre un rapporto scientifico in lingua inglese che descriverà i risultati ottenuti e che sarà da lui stesso presentato in una conferenza tenuta dinnanzi ai membri dell’Istituto bernese.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli, prof.ssa Anna Maria Tafuri, si è mostrata soddisfatta per il prestigioso traguardo: “Siamo davvero felici – ha affermato – che, pur essendo una piccola realtà, il liceo di Strongoli abbia potuto esprimere questa eccellenza. Va dato merito ai nostri insegnanti, in particolare alla prof.ssa Rosalia Levato, referente del progetto, al Rotary di Strongoli, che nonostante le difficoltà del momento ha con tenacia creato le condizioni per offrirci questa preziosa opportunità, e agli studenti che non hanno esitato a dare la disponibilità per questo percorso, impegnativo ma sicuramente gratificante. Faccio i miei complimenti a Francesco, con l’augurio che questo sia il primo passo per un futuro ricco di opportunità”. Soddisfazione anche della professoressa Levato Rosalia che ha seguiti la selezione: “Francesco ci ha resi veramente orgogliosi del risultato raggiunto. Il suo successo é frutto dell’impegno, della dedizione e della serietà con cui ha perseguito l’obiettivo fino in fondo. Il suo, ma anche il nostro sogno è divenuto realtà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA