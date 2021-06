Il Consiglio Comunale di Crotone approva la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Il consiglio comunale di Crotone, nel corso della seduta odierna ha approvato la mozione di conferimento

Crotone,

giovedì 03 Giugno 2021.

Lo studente egiziano che nel settembre del 2019 si era trasferito in Italia per frequentare un master internazionale presso l’Università di Bologna al suo rientro in Egitto per una breve visita alla sua famiglia, lo scorso 7 febbraio, è stato arrestato ed è ancora attualmente detenuto, dopo che è stato disposto un ulteriore rinnovo della custodia cautelare in carcere

Le motivazioni del suo arresto sono da imputare esclusivamente alla sua libertà di pensiero.

Un attestato di vicinanza al giovane ricercatore, impegnato, tra l’altro, in importanti iniziative di carattere umanitario, ed un segno di solidarietà nei confronti di tutti coloro che vengono ingiustamente detenuti per difendere le proprie idee e la libertà di espressione e con l’intento di contribuire a sollecitare il Governo Italiano a compiere tutte le azioni possibili per restituire la libertà a Patrick Zaki

