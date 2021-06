Le avversarie dell’Italia: Svizzera di slancio, 7 gol al Liechtenstein

La Redazione24

,

giovedì 03 Giugno 2021.

Le avversarie dell’Italia: Svizzera di slancio, 7 gol al LiechtensteinA San Gallo tutto facile per gli elvetici, nel girone dell’Italia all’Europeo contro i modesti rivali. Turchia in campo con la Moldavia. In serata Ucraina-Irlanda del Nord e Belgio-Grecia

