Mancini: “Raspadori può essere il nostro Paolo Rossi. E su Pessina…”. Si ferma Sensi in allenamento

Mancini: “Raspadori può essere il nostro Paolo Rossi. E su Pessina…”. Si ferma Sensi in allenamentoIl c.t. azzurro parla alla vigilia dell’amichevole con la Repubblica Ceca di domani sera a Bologna: “Vedremo più o meno l’11 che schiererò al debutto con la Turchia”. Risentimento muscolare per il centrocampista interista: non ci sarà con la Rep. […]

La Redazione24

,

giovedì 03 Giugno 2021.

Mancini: “Raspadori può essere il nostro Paolo Rossi. E su Pessina…”. Si ferma Sensi in allenamentoIl c.t. azzurro parla alla vigilia dell’amichevole con la Repubblica Ceca di domani sera a Bologna: “Vedremo più o meno l’11 che schiererò al debutto con la Turchia”. Risentimento muscolare per il centrocampista interista: non ci sarà con la Rep. Ceca

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA