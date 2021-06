Mou, chi l’ha visto? Un mese dopo di lui a Roma non c’è traccia. Ecco perché…

Mou, chi l’ha visto? Un mese dopo di lui a Roma nessuna traccia. Ecco perché…Detto che ogni giorno il portoghese viene avvistato un po’ ovunque, ecco i motivi per cui lo Special One non si è ancora palesato nella Capitale… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 03 Giugno 2021.

Mou, chi l’ha visto? Un mese dopo di lui a Roma nessuna traccia. Ecco perché…Detto che ogni giorno il portoghese viene avvistato un po’ ovunque, ecco i motivi per cui lo Special One non si è ancora palesato nella Capitale…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA