Villar, Darboe e non solo: il futuro della Roma passa (anche) dai giovani

Villar, Darboe e non solo: il futuro della Roma passa (anche) dai giovani Il club nell’ultima stagione ha valorizzato tanti ragazzi, provenienti soprattutto dal settore giovanile come Calafiori. Mourinho valuterà su chi puntare e chi far maturare altrove continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 03 Giugno 2021.

