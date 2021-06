All’Europeo si entrerà con il tampone negativo o una dose di vaccino

La Redazione24

,

venerdì 04 Giugno 2021.

All’Europeo si entrerà con il tampone negativo o almeno una dose di vaccinoFirmato il decreto per regolare l’accesso all’Olimpico di Roma. Ammesse solo le vaccinazioni eseguite in Italia. In alternativa un’attestazione di avvenuta guarigione dal Covid

