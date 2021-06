Anthony Davis ci prova, ma che dolore! Gara-6 dura meno di 6′

Anthony Davis ci prova, ma che dolore! Gara-6 dura meno di 6’Anthony Davis ha provato a stringere i denti cominciando in campo gara-6 tra i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns, ma ha dovuto arrendersi al dolore all’inguine dopo meno di 6 minuti. La squadra ha poi fatto sapere che non ha aggravato l’infortunio […]

La Redazione24

,

venerdì 04 Giugno 2021.

Anthony Davis ci prova, ma che dolore! Gara-6 dura meno di 6’Anthony Davis ha provato a stringere i denti cominciando in campo gara-6 tra i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns, ma ha dovuto arrendersi al dolore all’inguine dopo meno di 6 minuti. La squadra ha poi fatto sapere che non ha aggravato l’infortunio pre-esistente, solo non era in grado di continuare in quelle condizioni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA