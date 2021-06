Crotone, Raccolta differenziata: tre zone della città apripista di un processo di civiltà

Ci siamo. Dalla metà di giugno parte la raccolta differenziata in città.Saranno tre zone, individuate a seguito di attenta analisi in relazione alla densità abitativa ed i flussi di conferimento, ad attuare, in via sperimentale, questo processo di civiltà che, naturalmente interesserà successivamente tutta la città. A fare da apripista saranno i quartieri Poggioverde, Margherita […]

La Redazione

Crotone,

venerdì 04 Giugno 2021.

Ci siamo. Dalla metà di giugno parte la raccolta differenziata in città.

Saranno tre zone, individuate a seguito di attenta analisi in relazione alla densità abitativa ed i flussi di conferimento, ad attuare, in via sperimentale, questo processo di civiltà che, naturalmente interesserà successivamente tutta la città.

A fare da apripista saranno i quartieri Poggioverde, Margherita e viale Magna Grecia (dal cimitero a Casarossa).

Il 9 giugno alle ore 11.30 il sindaco Voce illustrerà con il presidente di Akrea Giglio i dettagli dell’attività ma già dai prossimi giorni i residenti dei quartieri riceveranno presso la propria abitazione il kit necessario con tutte le modalità e il calendario dei conferimenti.

Se fondamentale sarà la gestione di Akrea, in questa fase decisiva sarà la collaborazione dei cittadini.

Per questo il sindaco Voce ha voluto rivolgersi direttamente a loro accompagnando con una sua lettera i materiali che riceveranno a casa.

Nella nota il sindaco scrive: “siamo chiamati, insieme, a realizzare un obiettivo importante: l’avvio della raccolta differenziata nella nostra città.

È arrivato il momento di dimostrare che Crotone vuole davvero mettersi in linea con i parametri previsti dalle normative in materia.

Non sarà semplice all’inizio, ma faccio affidamento sulla tua collaborazione, sul tuo senso di appartenenza ed anche sul tuo orgoglio di cittadino crotonese.

Per organizzare al meglio la raccolta differenziata, abbiamo scelto proprio il tuo quartiere – in via sperimentale – come apripista di questo processo che interesserà a breve tutta la città.

Allegato a questa mia lettera troverai il kit con tutte le modalità e il calendario di conferimento. Seguire le semplici indicazioni della guida, in questa prima fase, non è solo un dovere civico, ma ti rende protagonista del cambiamento dell’intera città.

Dimostrerai seguendo il calendario di conferimento, che, insieme, si possono fare cose importanti.

Con il tuo contributo e collaborazione confermerai che, modificando le passate abitudini, evitando di abbandonare materiale ingombrante e conferendo in modo differenziato possiamo rendere la nostra città vivibile, decorosa e ordinata.

Potrai trovare altre informazioni sul sito www.comune.crotone.it e https://akreaspa.it/ e sulla pagina Facebook Città di Crotone.

Inoltre nel tuo quartiere sarà allestito, a cura di Akrea, un info- point per tutte le informazioni al riguardo.

Ti ringrazio per la tua attenzione e per la tua collaborazione.

Conto su di te, la città conta su di te”

© RIPRODUZIONE RISERVATA