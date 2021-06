Giroud sarebbe il quinto attaccante francese: ecco come sono andati gli altri

Milan, Giroud sarebbe il quinto attaccante francese: ecco come sono andati gli altriIl bomber del Chelsea, Olivier Giroud, che si svincolerà il 30 giugno, aspetta una chiamata a breve dal Milan per trasferirsi in Serie A. Sarebbe il quinto attaccante francese a vestire la maglia rossonera: ecco come sono andati gli altri continua a leggere […]

venerdì 04 Giugno 2021.

