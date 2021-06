Ibra: “Donnarumma non ha prezzo, poteva diventare Mister Milan”

Ibra: “Donnarumma non ha prezzo, poteva diventare Mister Milan”Zlatan si racconta in un’intervista alla Gazzetta: “Io gli direi di restare fino alla fine. Se sono pronto a fare il vice Pioli? L’ho già fatto per un anno e mezzo, ora cerchiamo altre cose…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 04 Giugno 2021.

