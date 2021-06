Il “Garante Infanzia e Adolescenza” nei comuni di Cirò Marina e Melissa, accolta la proposta del Club Kiwanis “Apolo Aleo”

Due Comuni hanno accolto la nostra proposta di istituire il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Si tratta dei comuni di Cirò Marina e Melissa che hanno deliberato in seno ai rispettivi Consigli comunali

Oscare Grisolia

Cirò Marina e Melissa,

venerdì 04 Giugno 2021.

“Il prossimo sette di giugno toccherà al Comune di Cirò che ha inserito all’ordine del giorno la nostra proposta.” Con queste parole il Club Kiwanis Apolo Aleo di Cirò Marina, ha voluto spendere cn un comunicato il proprio ringraziamento e compiacimento alle amministrazioni Comunali su dette, per l’approvazione dell’importante figura a tutela dell’infanzia istituita, come si diceva dai rispettivi consigli Comunali.Lo avevamo anticipato fornendo notizia nell’articolo sul consiglio Comunale del 31 maggio scorso, nel quale abbiamo riferito dell’approvazione del garante dopo la putuale esposizione delle motivazioni introdotte dalla consigliera delegata, Giusy Pirito. Nel comunicato diffuso dal presidente, Carlo Rizzo si legge: “l’art. 4 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia -20 novembre 1989 – prevede che i Paesi firmatari adottino “tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione ”.Purtroppo, ancora oggi, questo non sempre avviene.

In Italia c’è un gran bisogno di istituti in grado di aiutare le Amministrazioni pubbliche lungo il percorso che porta alla tutela dei diritti dei minori. Per questo, qualche anno fa, è stata istituita la figura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza: per indirizzare Governi, Regioni e singoli Comuni ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili al fine di promuovere e proteggere i diritti fondamentali di tutti i minori.

Per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori, il Kiwanis International Distretto Italia-San Marino si è attivato per aiutare i Comuni che ancora non dispongono di un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza a dotarsi del supporto di figure professionali preparate e volenterose per assicurare a tutti i minori il rispetto dei loro diritti e una vita migliore.

Tutti i Club del Distretto stanno promuovendo l’istituzione e la nomina del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel proprio Comune (o in un Comune limitrofo).

“Fino ad oggi, conclude la nota, nessun Club Kiwanis in Italia è riuscito a far istituire più di un Garante. Noi ne abbiamo già due ed un terzo in arrivo nel nostro ambito territoriale; di ciò ne andiamo fieri. Ringraziamo i Sindaci e le loro Amministrazioni che hanno dimostrato grande sensibilità accogliendo la nostra proposta.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA