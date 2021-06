Incidente stradale sulla SS 106, due feriti uno di Crotone e l’altro di Strongoli

Nel pomeriggio di oggi intorno alle 17:00 una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone è intervenuta per un incidente stradale sulla statale 106 al km 256

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

venerdì 04 Giugno 2021.

All’arrivo sul posto vi erano due vetture coinvolte, una Fiat Bravo guidata da un 40enne di Strongoli e una Fiat 500 guidata da un 27enne residente a Crotone, quest’ultima ferita in maniera più grave, veniva estratta dall’auto ed affidata alle cure dei sanitari del 118, e successivamente i vigili del fuoco mettevano anche in sicurezza le autovetture e la zona circostante.

Sul posto per i rilievi del caso c’era anche la Polizia Stradale.

