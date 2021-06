Rinnovato il contratto Provinciale degli operai agricoli e florovivaisti di Crotone

Sottoscritto, nella sede di Confagricoltura Crotone, l’accordo per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti di Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 04 Giugno 2021.

Il Contratto, scaduto il 31 dicembre 2019, tra le organizzazioni datoriali (Confagricoltura, Cia e Coldiretti) e le organizzazioni dei lavoratori agricoli (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil).

Le parti si sono confrontate sulle difficoltà del settore e le organizzazioni datoriali hanno sottolineato le sofferenze di molti comparti produttivi, a seguito della pandemia. Il rinnovo di questo contratto provinciale tiene conto della crisi innescata e sostenuta dalla pandemia.

Durante il confronto è prevalso lo spirito costruttivo, la volontà di fare sintesi e di dare uno strumento efficiente e efficace al settore.

L’accordo – valido dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 – prevede aumenti salariali dell’1,7% per tutti i livelli professionali a decorrere dal 1° luglio 2021.

Sono state raggiunte nuove e importanti intese anche sui temi del welfare contrattuale, sull’individuazione e adeguamento di nuove figure professionali e sulla gestione degli appalti.

Le organizzazioni datoriali, Confagricoltura, Cia e Coldiretti, comunicano che l’intesa è stata raggiunta dopo diverse trattative durante le quali ci si è confrontati sui temi di interesse comune e sull’evoluzione delle tematiche del settore agricolo quali le politiche di valorizzazione dei prodotti, la qualità del lavoro e i cambiamenti del settore produttivo a partire dall’evoluzione delle figure professionali.

Le organizzazioni dei lavoratori, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto che punta a valorizzare le trasformazioni del settore agricolo nel territorio provinciale, consolidando una rete di sviluppo aziendale e salvaguardando i diritti dei lavoratori. Un rinnovo molto importante che giunge dopo una lunga trattativa resa complicata ancor di più dalla pandemia; L’aumento economico, l’ampliamento delle funzioni dell’Osservatorio, la possibilità di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per definite casistiche, l’inserimento del capitolo riguardante gli appalti, l’aumento della contribuzione all’Ebat per sostenere le attività a favore dei lavoratori e delle aziende, sono tutti istituti che consolidano e incrementano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del settore restituendo dignità ad un comparto che anche in piena pandemia ha visto tutti gli addetti impegnati per garantire il cibo sulle nostre tavole.

Confagricoltura Crotone – Zurlo Diego

Coldiretti – Fabio Borelli

Cia – Maria Grazia Milone

Fai Cisl – Daniele Gualtieri

Flai Cgil – Stefania Taverniti

Uila Uil Massimo – Comberiati

