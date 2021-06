Serie A spezzatino, opera completata: nel ’21-’22 10 orari diversi dal sabato al lunedì

Serie A spezzatino, opera completata: nel '21-'22 10 orari diversi dal sabato al lunedìSi decide lunedì in assemblea di Lega: si vogliono eliminare possibili black out di traffico sulla rete di Dazn che evidentemente potrebbe soffrire in casi di sovraccarico di collegamenti

La Redazione24

,

venerdì 04 Giugno 2021.

