Vincenzo De Leo è il nuovo responsabile regionale degli sport equestri in Calabria

Lo rende noto il Presidente Regionale del Centro Regionale sportivo Libertas, Santo Mineo

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 04 Giugno 2021.

Il Presidente Mineo, sentito il comitato Provinciale nonché il Delegato Nazionale, Giuseppe Frisenda ha provveduto a nominare responsabile regionale degli sport equestri il giovane Cirotano Vincenzo De Leo. Una nomina importante per il rilancio dell’equitazione non solo nella provincia di Crotone ma per tutta la Calabria. De Leo sin dall’età di 7 anni che nutre la passione per il mondo dei cavalli, il suo primo attestato lo consegue Paderno d’Adda per poi trasferirsi in Calabria specializzandosi nel settore della monta spagnola trattando cavalli PRE (Pura Razza Espanola), Istruttore federale ha frequentato recentemente a Torino un corso di specializzazione con il famoso maestro”Roberto Bruno”.La sua attività sportiva viene espletata nel centro Yeguanda di Cirò Marina, dove la Libertas coordinata dalla professionalità di De Leo avvierà corsi di equitazione con rilascio patenti, brevetti, addestramento cavalli, pensione e passeggiate a cavallo, saranno inoltre programmate giornate all’insegna dello sport per tutti.<<Un tassello importante per la Libertas Calabria e per lo sport nella Provincia di Crotone che a breve riprogrammerà la stagione sportiva 2021/2022 sperando in una ripresa totale dello sport di base che è stato abbattuto da questa pandemia>> dichiara il Presidente Mineo.<<Un augurio di buon lavoro a questa splendida realtà sportiva che sicuramente porterà lustro non solo alla Libertas ma per tutto il settore dello sport equestri nella Regione Calabria>> sono le dichiarazioni di Francesco De Caria consigliere Nazionale.

