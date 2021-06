Mourinho applaude l’Italia: “Ma la prima favorita è la Francia”

Mourinho applaude l’Italia: “Ma la prima favorita è la Francia””Esperienza e voglia di vincere, più il gran lavoro di Mancini”: ecco perché lo Special One vede gli Azzurri protagonisti. “Ma sei hai Mbappé non puoi non vincere” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 05 Giugno 2021.

