Rossi: “Tanti miglioramenti e ottimo feeling. Posso fare una bella gara”Il campione di Tavullia commenta il suo sabato: tanti miglioramenti sulla moto e un buon feeling, finalmente. In gara c’è il potenziale per fare bene, peccato per la caduta nel corso delle qualifiche continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 05 Giugno 2021.

