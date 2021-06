Coronavirus, il Coprifuoco in Calabria da stasera slitta a mezzanotte

La Calabria dovrà attendere ancora due settimane per poter passare in zona bianca, ma intanto, da stasera, si accorcia il coprifuoco.

La Redazione

Catanzaro,

lunedì 07 Giugno 2021.

Scatta infatti lo slittamento dalle 23 a mezzanotte. Un ulteriore allentamento nelle misure restrittive che coincide con il ritorno al calo dei nuovi positivi (39 contro il 128 di ieri) ma, soprattutto, con un calo del tasso tra tamponi fatti e positivi che scende al 2,86% rispetto al 6,36% di ieri. Il dato che però ancora non si azzera è quello delle vittime. Oggi sono sei le vittime che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.192.

Prosegue il calo dei ricoveri in area medica (-2, 189) mentre oggi si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva (15).

Resta comunque positivo il tasso di occupazione dei posti letto che secondo Agenas è del 20% (-1%) in area non critica e del 10% (+1%) in intensiva, ben al di sotto delle soglie di rischio, fissate, rispettivamente, al 40 e al 30%. I guariti crescono di 164 ed i casi attivi calano di 131.

Sul fronte vaccini, intanto, secondo i dati dell’Aifa aggiornati alle 17, sono state somministrate 1.155.567 dosi sul 1.306.520 disponibile, pari all’88,4% contro una media nazionale del 90,6%.

Visto i buoni risultati del fine settimana, intanto, è stato prolungato l’open day per i maturandi e i docenti in Commissione d’esame. I maturandi, infatti, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa promossa da Regione, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, per realizzare gli esami in sicurezza e tranquillità. Tra sabato e domenica sono stati 5.194 i ragazzi nati nel 2002 e nel 2003 che si sono recati nei centri vaccinali. L’open day è stato prolungato sino a mercoledì 9 giugno. e Da oggi è scattato anche il turno dei ragazzi della terza media, anch’essi impegnati nelle prove di esame. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA