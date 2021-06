Ilary tra le capre, Spalletti e Mou: “Se c’è lui o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa”

Ilary Blasi tra le capre, Spalletti e Mou: “Se viene lui o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa”Alla vigilia della finale dell’Isola dei Famosi la conduttrice e moglie di Totti si racconta “Fq Magazine”: “Di calcio non capisco niente, già lo seguivo poco quando giocava Francesco, ora poi…” continua a leggere su […]

La Redazione24

,

lunedì 07 Giugno 2021.

Ilary Blasi tra le capre, Spalletti e Mou: “Se viene lui o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa”Alla vigilia della finale dell’Isola dei Famosi la conduttrice e moglie di Totti si racconta “Fq Magazine”: “Di calcio non capisco niente, già lo seguivo poco quando giocava Francesco, ora poi…”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA