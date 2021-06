Milan, la linea della fermezza sui rinnovi. Ma Calha, Kessie e Romagnoli…

lunedì 07 Giugno 2021.

Milan, la linea della fermezza sui rinnovi. Ma Calhanoglu, Kessie e Romagnoli…Il caso Donnarumma ha dimostrato che Maldini, Massara e Gazidis non accettano giochi al rialzo dai giocatori in scadenza di contratto. Il rischio, però, è di perdere altri big ricavando zero

