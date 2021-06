Spagna nel caos dopo la positività di Busquets. E scoppia il caso vaccini

La Redazione24

,

lunedì 07 Giugno 2021.

Spagna nel caos dopo la positività di Busquets. E scoppia il caso vacciniL’amichevole con la Lituania di domani a Madrid verrà giocata dall’Under 21. Stravolta la preparazione, timori per un possibile focolaio. Vaccinati tutti gli atleti per i Giochi,calciatori compresi, ma non quelli che disputeranno l’Europeo. Perché?

