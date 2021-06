Spezzatino in tv, è giallo: prima l’ok, poi dietrofront. Decisione rimandata

Giallo spezzatino: prima l’ok, poi il dietrofront. Decisione rimandataSecondo quanto riporta l’Ansa, i club avevano dato il via libera per spalmare 10 gare in altrettanti orari diversi, con 13 voti a favore. Subito dopo arriva la revoca.Si rivota tra la prossima settimana continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 07 Giugno 2021.

