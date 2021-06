Calcio Femminile Serie C, 20^ giornata: Crotone vs Sant’Egidio 4-2

Le squalette allenate da Mimì De Miglio trovano la prima vittoria

La Redazione

Crotone,

martedì 08 Giugno 2021.

CROTONE: Zangari; Cardamone, Torano (18’st Moscatello), Chiellini, Cardone, Sacco, Vetere, Sesti (42’st Rania), Vona, Forciniti (46’st Stranieri), Lovecchio. A disp: Esposito, Calautti, Criseo, Gia.Vrenna, Gio.Vrenna, Scerra. All. De Miglio

SANT’EGIDIO: Pascale, Calandro, Paolillo, Mazzea (42’st Donnarumma), Cozzolino, Marotti, Sabatino, D’Arco (23’st Aprea), Coccia, Olivieri, Gorrasi (9’st Di Palma). A disp.: Petrosino, Calvanese, Severino. All. De Risi

ARBITRO: Pizzi di Bergamo

RETI: 45’pt Forciniti (C), 13’st Lo Vecchio (C), 32’st Sesti (C), 39’pt e 9’st Paolillo (S), 45’st Sacco (C)

Le squalette allenate da Mimì De Miglio trovano la prima vittoria, tra le mura amiche del Baffa di Cotronei, con uno spettacolare 4-2: vanno a segno per le rossoblù Forciniti, Lo Vecchio, Sesti e Sacco. Ora mancano ancora due partite da disputare per terminare al meglio la stagione agonistica.

