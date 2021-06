Calcio Under 17, 4^ giornata ritorno: Lecce vs Crotone 3-1

Crotone,

martedì 08 Giugno 2021.

LECCE: Bufano, Russo, Orfano (29’st Filippi Filippi), Vulturar, Pascalau, Luperto, Daka, Lippo (41’st Caserta), Brunete, Carrozzo (41’st Borgo), Milli (31’st Agrimi). A disp: Illuzzi, Morelli, Leuzzi, Luciano, Gallarini. All. Maragliulo

CROTONE: Lucano; De Paola, Ferrante (27’st De Lorenzo), Palermo, Filosa, Abbruzzese, Cantisani (12’st Olivieri), Rossi (36’st Aprile), Chiarella (36’st Iaquinta), Gozzo, Nisticó (12’st Giancotti). A disp: Falbo, Sibilla, Pace, Lagani. All. Lomonaco

ARBITRO: Recupero di Lecce

MARCATORI: 7′ Burnete (L), 22′ Daka (L), 28’pt Cantisani (C), 20’st Carrozzo (L)

AMMONITI: De Paola (C), Abbruzzese (C)

Battuta d’arresto a Cavallino per gli squaletti che vengono sconfitti per tre a uno dai pari età del Lecce. I ragazzi di Lomonaco restano primi con tre punti di vantaggio proprio sui pugliesi che però hanno una partita in meno. Prossimo impegno dei rossoblù il derby di recupero contro il Cosenza.

