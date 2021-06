Conte, che pretese. Il calcio è cambiato, si adatti alla realtà

Conte, che pretese. Il calcio è cambiato, si adatti alla realtà Se ne va dall’Inter, chiede al Tottenham 17 milioni per lui e 100 in giocatori, nell’intervista a Dazn si autoelogia come se avesse vinto tutto: non sarà che si sovrastima un po’ in un mercato che non è più lo stesso di prima? continua […]

La Redazione24

,

martedì 08 Giugno 2021.

Conte, che pretese. Il calcio è cambiato, si adatti alla realtà Se ne va dall’Inter, chiede al Tottenham 17 milioni per lui e 100 in giocatori, nell’intervista a Dazn si autoelogia come se avesse vinto tutto: non sarà che si sovrastima un po’ in un mercato che non è più lo stesso di prima?

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA