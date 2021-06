Da Mbappé a Isak: la top 5 degli attaccanti che possono scuotere il mercato

martedì 08 Giugno 2021.

Da Mbappé a Isak: la top 5 degli attaccanti che possono scuotere il mercatoSe c’è un settore che non teme crisi, è quello degli attaccanti. È per loro che solitamente si fanno i sacrifici (o follie) e a partire da venerdì si apre una nuova stagione di caccia. Ci sarà un vasto campionario in vetrina nel prossimo mese tra Roma e altre dieci città europee: autentici sogni a cifre esorbitanti, grossi nomi prossimi alla scadenza, campioni in cerca di nuove sfide e, come sempre, giovani in rampa di lancio. Questa la top 5 dei principali attaccanti europei che potrebbero animare (oltre che alimentare) il prossimo mercato estivo. Fuori categoria Cristiano Ronaldo, sul cui futuro si saprà di più al termine degli Europei.

