Kulusevski positivo al Covid in ritiro con la Svezia: salta l’euro-esordio con la Spagna

Kulusevski positivo al Covid in ritiro con la Svezia: salta l’euro-esordio con la SpagnaL’esterno della Juve non è partito per l’ultima amichevole: “Ma non chiameremo nessuna riserva”. Anche gli iberici sono in allerta per la positività di Busquets continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Giugno 2021.

Kulusevski positivo al Covid in ritiro con la Svezia: salta l’euro-esordio con la SpagnaL’esterno della Juve non è partito per l’ultima amichevole: “Ma non chiameremo nessuna riserva”. Anche gli iberici sono in allerta per la positività di Busquets

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA