La Gialappa’s torna per l’Europeo e stavolta le telecronache vanno su Twitch

La Gialappa’s torna per l’Europeo e stavolta le telecronache vanno su TwitchGherarducci e Santin per la prima volta saranno anche in video assieme a tanti ospiti. Si parte l’11 con Italia-Turchia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 08 Giugno 2021.

