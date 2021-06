Le frecce della difesa: Emerson, Gosens e…: i 5 top difensori sul mercato

Le frecce della difesa: Emerson, Gosens e…: i 5 top difensori sul mercatoÈ un ruolo delicato, molto ricercato dai direttori sportivi in corrispondenza di una scarsità di elementi di primissimo livello pronti a muoversi. Per questo motivo spesso le big spendono decine e decine di milioni per puntellare la propria difesa – come Ruben Dias al Manchester City – oppure offrono lauti ingaggi agli svincolati, come David Alaba promesso sposo del Real Madrid. Nel calciomercato della Serie A non si vedranno probabilmente trasferimenti a cifre astronomiche, ma tutti i club stanno cercando di sondare il terreno per rinforzare la retroguardia, sia al centro che in fascia. Cinque nomi in particolare promettono di essere protagonisti della sessione estiva, forti candidati a un cambio di maglia verso la stagione 2021/22.

