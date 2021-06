Sulla doppia proprietà di Lotito c’è in gioco la credibilità del calcio

Sulla doppia proprietà di Lotito c’è in gioco la credibilità del calcioLa cessione della Salernitana non dev’essere di comodo, ma effettiva. Quanto a Zhang, dopo il dominio l’Inter non può accontentarsi di un posto tra le prime quattro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 08 Giugno 2021.

Sulla doppia proprietà di Lotito c’è in gioco la credibilità del calcioLa cessione della Salernitana non dev’essere di comodo, ma effettiva. Quanto a Zhang, dopo il dominio l’Inter non può accontentarsi di un posto tra le prime quattro

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA