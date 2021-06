Szczesny: “Io voglio restare, la Juve conta su di me e non mi venderà al 100%”

Szczesny: “Io voglio restare, la Juve conta su di me e non mi venderà al 100%”Dal ritiro della Polonia: “Allegri? Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso mi apprezzi non solo come un portiere ma come persona” continua a leggere […]

La Redazione24

,

martedì 08 Giugno 2021.

Szczesny: “Io voglio restare, la Juve conta su di me e non mi venderà al 100%”Dal ritiro della Polonia: “Allegri? Non so se sarà decisivo, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso mi apprezzi non solo come un portiere ma come persona”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA