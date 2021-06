Crucoli, premiata l’alunna Rosalia Capalbo per capacità negli studi ed altre doti personali

La giovanissima Rosalia è stata scelta tra tutti gli alunni delle scuole elementari di Torretta

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

mercoledì 09 Giugno 2021.

Il Club Inner Wheel di Cirò Marina “Terra degli Enotri”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Crucoli, ha assegnato all’alunna Rosalia Capalbo, frequentante la classe 5° di Scuola Primaria di Torretta, il Diploma di Merito Anno Scolastico 2020-2021 per particolari capacità nella riuscita degli studi e per altre doti individuate.

La consegna del Diploma e della Targa si è svolta martedì 8 giugno nella stessa aula del plesso di Rione Barco, alla sola presenza di alunni e insegnanti ed in video-collegamento con la Dirigente Scolastica Maria Fontana Ardito, la presidentessa del Club “Terra degli Enotri”, Giuliana D’Ambrosio Rizzuti, ed i familiari della premiata, mentre l’insegnante Assunta Iorfida ha curato la parte tecnica del collegamento.

La giovanissima Rosalia Capalbo è stata scelta tra tutti gli alunni delle scuole elementari di Torretta perché, come hanno spiegato le sue insegnanti, Adriana De Marco Vincenzo, Maria Teresa Forciniti, Sara Scaramuzzino e Cristina Riganello, nell’arco dei cinque anni è sempre stata in grado di svolgere attività di coordinamento nel gruppo, proponendo iniziative grazie al forte ascendente che ha sempre avuto sui compagni, ascoltando ed accettando gli altri e, con la sua dolcezza, riuscendo a creare nella classe un clima sereno.

“Rosalia – scrivono le insegnanti – è sempre stata la prima a portare a termine qualsiasi lavoro le è stato assegnato, pertanto ha dato importante contributo ai compagni, è stata di esempio a tutti per il suo comportamento giudizioso, maturo e per la sensibilità che ha sempre avuto verso quelli in difficoltà.”

Nel corso della manifestazione odierna la prof.ssa Rizzuti ha evidenziato l’importanza della buona scuola e quindi della collaborazione con il Club Inner Wheel da lei presieduto che, essendo impegnato nel sociale, ha premiato non solo l’alunna didatticamente più brava, ma anche quella più sensibile altruista, matura e responsabile.

“L’alunna – hanno aggiunto le insegnanti – conclude il ciclo della Scuola Primaria con notevole livello di conoscenze e maturità.”

Rosalia Capalbo





