Grande successo il 3° raduno nazionale “Fuoristrada Mare e Monti” a Cirò Marina

Il resoconto del Club Cirò Marina Offroad

La Redazione

Cirò Marina,

mercoledì 09 Giugno 2021.

Dopo una giornata per riprendere fiato, desidero scrivere due parole per il nostro evento svolto il 6 Giugno 2021. Finalmente dopo tanti mesi di lavoro, pensieri, orgoglio, delusioni, telefonate, messaggi, email, problemi, soluzioni, incastri, ecc… insomma, una infinità di cose, il tanto atteso 6 Giugno e passato, e siamo tornati dopo tanto tempo ad organizzare una cosa tutta nostra, mettendo in archivio il 3° Raduno Nazionale!

Prima di tutto un enorme GRAZIE va assolutamente a chi era presente! Alcuni ormai amici “fedelissimi”, altri invece nuove conoscenze: tutti hanno ignorato e annullato ogni “barriera” che potesse tenerli a distanza, sia di chilometraggio che di problemi personali, familiari o lavorativi. Davvero un peccato che molti si siano dovuti tirare indietro per svariati motivi.

Questo uno dei pochi rammarichi che mi rimangono, ma posso solo dire che si sono persi un’occasione per stare in mezzo a persone eccezionali!

Un altro grazie va anche a chi, direttamente e indirettamente, ha voluto la riuscita dell’evento: ringrazio tutti gli amici:Eor,IL BRANCO, ARABA FENICE, DIMENSIONE OFF ROAD,SCOIATTOLI DELLA SILA,ATTRACTION,Sofomè, Team Catanzaro 4×4, off road club cz,petronà 4×4, SILA CLUB , GLI AMICI DI CIRO.M, CASTROVILLARI E COSENZA, CATANZARO.

Spero di non aver dimenticato nessuno, ma voglio anche ringraziare le strutture che ci ha ospitato Hotel il Gabbiano ,Bar la fenice.

Un grazie ai Nostri Sponsor.

In fine un grazie dal profondo del cuore voglio farlo al : COMUNE DI CIRÒ MARINA, CIRÒ,MELISSA, LA FORESTALE DI CIRÒ, IL COMANDO DEI CARABINIERI DI CIRÒ MARINA, LA QUESTURA, LA PREFETTURA, I VIGILI DI CIRÒ MARINA, Ma un grazie particolare va al Nostro Capitano STAFANO MARTORANA.

Tante le cose da migliorare sicuramente, ne faremo tesoro per il futuro. Ma la “missione” del nostro gruppo, è quella che mette davanti a tutto lo stare insieme in semplicità, è stata (spero) centrata al 100%!

