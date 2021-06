Juve, decolla il mercato: c’è l’offerta per Locatelli. E il City apre per Jesus

mercoledì 09 Giugno 2021.

Juve, decolla il mercato: c’è l’offerta per Locatelli. E il City apre per JesusAllegri ha fretta: il play può arrivare durante l’Europeo, con una formula alla Chiesa e due possibili contropartite tecniche. Filo diretto con Manchester per il brasiliano: si discute sulla formula

