Tenta di corrompere quattro poliziotti durante un controllo: 30enne arrestato a Crotone

L’andatura irregolare lungo la strada e alcune manovre repentine nel traffico in città hanno indotto subito le Volanti a raggiungere il conducente dell’auto intimandogli l’alt

Comunicato della Questura

Crotone,

mercoledì 09 Giugno 2021.

Gli operatori, però, attenti nel rispettare e far rispettare le norme di prevenzione dal contagio del Covid, sono stati avvicinati dal guidatore che, incurante della distanza di sicurezza e privo di qualsivoglia dispositivo di protezione delle vie aeree, ha istigato alla corruzione i Pubblici Ufficiali offrendo loro denaro in cambio di un’ottima via di fuga, ossia lasciarlo andar via e far finta di nulla.

Risultato: offerta non accettata e fattispecie di reato integrata per cui è scattato l’arresto in flagranza del soggetto.

I successivi accertamenti hanno poi permesso di appurare il perché di tale condotta infatti, a seguito di perquisizione personale, ben celata negli indumenti indossati, è stata rinvenuta una dose di cocaina.

Accompagnato, poi, presso la Questura per gli adempimenti di rito, è stato segnalato all’Autorità Prefettizia quale assuntore di sostanze stupefacenti e il veicolo sottoposto a sequestro penale.

