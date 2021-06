Totti, Nesta e le Frecce Tricolori per il via all’Europeo

La Redazione24

,

mercoledì 09 Giugno 2021.

Totti, Nesta e le Frecce Tricolori per il via all’EuropeoI due simboli della Nazionale e delle due squadre di Roma saranno tra i protagonisti venerdì sera all’Olimpico prima di Italia-Turchia. In programma anche un passaggio sopra lo stadio della Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Militare

