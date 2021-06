Arriva il Frecciarossa azzurro: tifosi in delirio a Roma Termini

Arriva il Frecciarossa azzurro: tifosi in delirio a Roma TerminiÈ iniziata ufficialmente poco dopo le 12 l’avventura dell’Italia all’Europeo, con l’arrivo della squadra nella capitale per la sfida di domani sera contro la Turchia. L’accoglienza per gli azzurri è stata davvero calorosa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Giugno 2021.

Arriva il Frecciarossa azzurro: tifosi in delirio a Roma TerminiÈ iniziata ufficialmente poco dopo le 12 l’avventura dell’Italia all’Europeo, con l’arrivo della squadra nella capitale per la sfida di domani sera contro la Turchia. L’accoglienza per gli azzurri è stata davvero calorosa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA