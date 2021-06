Club Velico Crotone: “Il mare per tutti, nessuno escluso” Open day sabato 12 giugno

Open day per cavalcare insieme l’onda dello sport senza barriere

Crotone,

giovedì 10 Giugno 2021.

Sempre in prima linea nella promozione dello sport senza barriere, il Club Velico di Crotone organizza l’open day “Il mare per tutti, nessuno escluso”: sabato 12 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13, diversi giovani con disabilità, appartenenti ad associazioni del territorio calabrese, saranno accolti dagli istruttori del circolo velico cittadino, che li guideranno in un’uscita in barca a vela.

I giovani ospiti potranno scoprire le fattezze dell’imbarcazione paralimpica Hansa 303, ma soprattutto vivranno l’esperienza di uno sport che rende tutti uguali e liberi.

L’onda dell’inclusione targata Club Velico, però, non si arresta qui: reduce dal successo del primo raduno federale della classe paralimpica Hansa 303, ospitato a Crotone nel mese di aprile, il circolo crotonese è già pronto a replicarlo giovedì 17 e venerdì 18 giugno, con a seguire una regata paralimpica nazionale, nelle giornate del 19 e 20 giugno, in cui sarà rappresentato dal campione “di casa” Vincenzo Gulino.

