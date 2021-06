Mancini non si nasconde: “Ero fiducioso tre anni fa, oggi ancor di più”

giovedì 10 Giugno 2021.

Mancini non si nasconde: “Ero fiducioso tre anni fa, lo sono oggi ancor di più”Il c.t. e l’esordio con la Turchia: “È arrivato il momento di far divertire il pubblico, siamo pronti!”. Chiellini: “Torneo equilibrato ma siamo pronti per partire alla grande”

