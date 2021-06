Pirlo e Conte disoccupati di lusso al mare: eccoli insieme a Ibiza!

Pirlo e Conte disoccupati di lusso: eccoli a Ibiza!Il settimanale Oggi pubblica le foto degli ex allenatori di Juve e Inter, in vacanza con le mogli: si godono il mare delle Baleari, per l’esattezza la spiaggia di Ses Salines continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 10 Giugno 2021.

Pirlo e Conte disoccupati di lusso: eccoli a Ibiza!Il settimanale Oggi pubblica le foto degli ex allenatori di Juve e Inter, in vacanza con le mogli: si godono il mare delle Baleari, per l’esattezza la spiaggia di Ses Salines

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA