Emergenza coronavirus, in provincia si va verso quota zero casi

Se il trend di questa prima decade di giugno dovesse essere confermato nei prossimi giorni

Nunzio Esposito

CROTONE,

venerdì 11 Giugno 2021.

Se il trend di questa prima decade di giugno dovesse essere confermato nei giorni a venire, potremmo ritrovare la nostra provincia, in poche settimane, a quota zero casi attivi o quasi.

Dall’analisi dei report quotidiani diramati dall’Azienda Sanitaria Provinciale crotonese, infatti, ieri, giovedì 10 giugno, il totale dei soggetti positivi in fase attiva sono 132, oltre 300 in meno rispetto ai 444 del 31 maggio, pari ad un beneaugurante calo del 70%, mentre i ricoveri ospedalieri scendono da 22 a 15, di cui 7 per la sola città capoluogo.

La quale registra comunque un sensibile miglioramento, visto che passa dai 198 soggetti attivi agli attuali 64, oltre, purtroppo, ad un tragico elenco di 24 vittime (di cui 2 negli ultimi dieci giorni).

Bene anche per le due comunità maggiori del cirotano, con Cirò Marina che scende da 62 a 11 e Cirò Superiore da 32 a 15, gli stessi di Isola Capo Rizzuto che il 31 maggio era a 37.

Il resto della provincia sotto i 10 casi attivi, con gli 8 di Strongoli (era a 16), i 7 di Cotronei (9), i 4 di Cutro (11), i 2 di Rocca di Neto (21) e Scandale (14), mentre un solo caso attivo per Belvedere Spinello (7), San Mauro Marchesato (7), Verzino (1) e Melissa, unico comune dove si registra un nuovo caso da fine maggio, quando era a quota zero.

Poi 14 comunità senza contagi e Carfizzi che mantiene la palma dell’unico comune crotonese free covid-19.

Ieri sono stati effettuati 72 tamponi molecolari, di cui 6 hanno dato esito positivo (8,3%), mentre i vaccini somministrati sono stati 1.568 ed i guariti salgono a 6.253, un incremento del 6,52% rispetto a 10 giorni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA