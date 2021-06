La Gazzetta diventa Azzurra: un’edizione da collezione per un Europeo tutto da vivere

Oggi in edicola la Gazzetta diventa Azzurra per un Europeo tutto da vivereIl colore dell’Italia per “la Rosea”. Da Sacchi a Zeman, da Ranieri a Veltroni: opinionisti top per un Europeo da seguire minuto per minuto. E sul digitale un mondo live da scoprire continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 11 Giugno 2021.

