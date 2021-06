Mou scherza con Ronaldo: “Vai via dall’Italia e lasciami in pace”

La Redazione24

,

venerdì 11 Giugno 2021.

Mou scherza con Ronaldo: “Vai via dall’Italia e lasciami in pace”Il futuro allenatore della Roma ha scherzato su CR7, che si troverà davanti come avversario in Serie A: “Continuiamo a dire che non ha più 25 anni, ma lui non smette di segnare”

