A Cirò Marina arrivano Osservatori del Milan, Atalanta, Genova e Bologna. Oggi 12 e 13 giugno, Stage per giovani calciatori

Le società professionistiche hanno chiesto di visionare alcuni giocatori che saranno impegnati sabato 12 e domenica 13 giugno nello Stadio comunale di Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 12 Giugno 2021.

La Fcd Città di Cirò Marina, organizza questo Stage, per dare la possibilità a tutti i ragazzi di vivere una giornata all’insegna dello Sport, dove tutti si possono confrontare, esibirsi e mettersi in competizione, scoprendo i veri valori che lo Sport insegna nelle varie fasi di sviluppo che il ragazzo attraversa.

La Fcd Città di Cirò Marina, -afferma il presidente Aloisio- ringrazia tutti quelli che si imbarcheranno in questa avventura e gli augura un in bocca a lupo a tutti e naturalmente un ringraziamento all’Ammistrazione Comunale, sensibile a queste iniziative, per promuovere lo Sport a Ciró Marina. Viva lo Sport !

