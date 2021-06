Anche a Cirò Marina il “Seabin”, un bidone mangiaplastica per ripulire dai rifiuti il porto

Iniziativa promossa e realizzata dal Rotary Club di Cirò, guidato dall’ex sindaco, Mario Caruso

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 12 Giugno 2021.

Seabin, il bidone mangiaplastica per ripulire dai rifiuti i porti italiani è da oggi presente anche nel porto di Cirò Marina. Un bidone del mare che, galleggiando sulla superficie del mare, divora rifiuti. L’iniziativa e stata promossa e realizzata dal Rotary Club di Cirò, guidato da già sindaco, Mario Caruso che si affianca agli altri cinque contenitori messi in acqua lungo la costa Ionica dal Service nazionale del Rotary “Amare il mare”, come ha riferito ilo stesso Governatore del Rotary, Massimo Franco, durante la cerimonia di presentazione dell’iniziativa. Una cerimonia sobria, sull’onda della determinazione da dare un segnale e sottolineare quanto sia importante agire in sinergia per un obiettivo che l’agenda 2021/2030 ha posto al centro dell’azione mondiale: la difesa dell’ambiente e dei mari dall’inquinamento di plastiche e materiali non deteriorabili. Un tema molto sensibile che ha visto agire in sinergia, Il Rotary Club di Cirò con l’Amministrazione comunale di Cirò Marina, presente il Sindaco, Sergio Ferrari e la Lega Navale, presieduta da Pasquale Martire, che ha ospitato l’evento. Un prezioso “alleato”, il cestino Seabin, oramai presente in molti porti italiani che è un vero e proprio contenitori che cattura tutta la plastica che incontra, risucchiandola: dalle buste alle confezioni delle patatine, dai cotton fioc alle fibre microscopiche invisibili a occhio nudo. Il Seabin è in grado di catturare un chilo e mezzo di rifiuti al giorno, comprese microplastiche e microfibre. Il funzionamento del cestino mangiaplastica è semplice: grazie all’azione del vento, i rifiuti vengono sospinti dentro al dispositivo e intrappolati nel contenitore che lo compone, che contiene fino a 20 kg di immondizia, mentre l’acqua filtra e torna in circolo “pulita”. Come dicevamo un’iniziativa portata a termine attraverso l’azione auspicata e congiunta dei tre attori promotori, i quali nei loro interventi hanno sottolineato quanti sia auspicabile e necessario agire in sinergia, istituzioni, mondo associazionistico, società civile. Un battaglia che non può essere vinta senza la collaborazione di tutti gli attori Istituzionali, sociali e civili. A margine della presentazione del cestino Seabin, la cerimonia di investitura a socio del Club, dell’ing. Pasquale Varano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA