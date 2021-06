Entusiasmo, ma azzurri già al lavoro per la Svizzera: il day after dell’Italia

Entusiasmo, ma azzurri già al lavoro per la Svizzera: il day after dell’Italia a CovercianoL’inviato della Gazzetta al seguito della Nazionale, Stefano Cantalupi, ci racconta l’atmosfera del giorno successivo alla vittoria dell’Italia per 3-0 contro la Turchia nella gara inaugurale degli Europei 2021. Oggi prevista per gli azzurri un’amichevole contro il Pescara Primavera continua a […]

La Redazione24

,

sabato 12 Giugno 2021.

