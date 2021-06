Il paradosso del Mancio: attacca anche in vantaggio e non prende mai gol

La Redazione24

,

sabato 12 Giugno 2021.

Il paradosso del Mancio: attacca anche in vantaggio e non prende mai golDopo l’esordio vincente agli Europei, grazie al 3-0 sulla Turchia con i gol di Immobile e Insigne e l’autorete di Demiral, Luigi Garlando analizza la prestazione dell’Italia di Mancini sotto il profilo tattico, mettendo in evidenza la propensione offensiva della squadra. Guarda il video

