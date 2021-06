L’Italia vista dai tedeschi. Schweinsteiger: “Che mentalità”. Ma Boateng…

sabato 12 Giugno 2021.

L’Italia vista dai tedeschi. Schweinsteiger: “Che mentalità”. Ma Boateng…Il campione del mondo 2014 ha commentato la gara per Ard: “La squadra di Mancini non ha mostrato punti deboli”. Più cauto Boateng: “Vediamola contro altri avversari, la Turchia non era presente…”

